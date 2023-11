Erzgebirgskrimi-Försterin Teresa Weißbach holt Hamburger Theaterlorbeer für Bühnenrolle

Jury über die 42-jährige Schauspielerin aus Stollberg: "Man kann nur staunend zusehen!"

Die in Stollberg aufgewachsene Schauspielerin Teresa Weißbach ist in Hamburg mit dem renommierten Theaterpreis Hamburg - Rolf Mares in der Kategorie "Darstellung" ausgezeichnet worden. Das teilt die 42-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal mit. Weißbach, dem TV-Publikum als Försterin Saskia Bergelt aus den ZDF-Erzgebirgskrimis bekannt, wurde der...