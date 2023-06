Floristin aus Mittelsachsen mietet sich das Völkerschlachtdenkmal und lässt dort ihre Lieblingsbands auftreten

Wer in den letzten 20 Jahren in der düsteren Musikszene zwischen Indie und Neoklassik unterwegs war, ist der "Zinnblume" sicher irgendwann begegnet: Sandra Weber (die sich so nennt, weil sie im Dörfchen Zinnberg bei Penig ein Blumengeschäft betreibt), ist Musikliebhaberin mit tiefer Seele, Konzerte sind ihr Leben.