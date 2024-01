Geschäftsführer des Deutschen Museumsbundes im Interview: "Es geht nicht allein um Qualität"

David Vuillaume über die Kunst, mehr Besucher in Museen zu locken, junge Menschen dort mit DJs und Mitspracherechten zu begeistern und über Ausstellungshäuser als Anker in Zeiten multipler Krisen.

Ein Blick in Museen und Ausstellungen zeigt oft: Hier wäre noch Luft nach oben, Luft für mehr Besucher, vor allem jüngere. Finden aber besondere Veranstaltungen statt, wie die kürzlich neu aufgelegte "Junge Kunstnacht" im Museum Gunzenhauser in Chemnitz mit DJ und Musik, kommen auch begeisterte Junge. Geht in Museen und Galerien also nichts...