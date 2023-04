Herzerwärmend: Alberta Cross mit "Sinking Ships"

Den Spuren von The Smiths, Van Morrisson oder Tears for Fears ins Aufnahmestudio im beschaulichen Somerset zu folgen, kann für eine ohnehin schon sehr kreative Indie-Band wie Alberta Cross nur so inspirierend wie verheißungsvoll sein. Entsprechend vielschichtig ist das siebte Album "Sinking Ships" (Dark Matter) auch ausgefallen. Die zehn Songs...