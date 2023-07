Hetze in der Kirche: Wiedereröffnung der Praunheim-Ausstellung am Mittwoch in Nürnberger Galerie

Die kontrovers diskutierte Ausstellung "Jesus liebt" des Künstlers Rosa von Praunheim soll doch wieder in Nürnberg gezeigt werden - nun aber in einer Galerie, statt in einer Kirche. Die Bilder seien von Mittwoch an in der Kreisgalerie in Nürnberg zu sehen, teilte der Förderverein Christopher-Street-Day Nürnberg am Montag mit. Die Schau zu...