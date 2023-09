Joachim Witt mit "Der Fels In der Brandung": Altersstärke

Gothrock

Verdammt, der alte Mann hat es schon wieder getan: Mit 74 (!) legt Joachim Witt noch mal ein richtig fettes Überraschungsalbum vor, nachdem er mit der "Rübezahl"-Trilogie dann doch so drüber war, dass man durchaus hätte denken können, dass es das jetzt wirklich war. Was man ja in den letzten Jahrzehnten immer wieder dachte, wenn auf Hits eine...