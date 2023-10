Jubel für großformatige "Turandot" in Dresden

Puccinis Klassiker feierte am Samstag zum Auftakt der Spielzeit Premiere.

Puccinis "Turandot" ist großes Opernkino. Eine Steilvorlage für Ausstattungsorgien. Arenafüllend. In der Dresdner Semperoper ist es diesmal recht lautes Breitbandkino. Als Show in einem unverbindlichen fernen Irgendwann und Irgendwo. Mit einem Happy End, das einem die Schuhe auszieht. Jedenfalls wenn es so in Szene gesetzt wird, wie es...