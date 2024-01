"Jugend musiziert" 2024 zählt weniger Teilnehmer: Wenn es unter der Spitze an Breite fehlt

An den zurzeit in Sachsen laufenden Regionalausscheiden des traditionsreichen Nachwuchs-Musikwettbewerbs nehmen weniger Mädchen und Jungen teil als in den vergangenen Jahren. Dafür gibt es zahlreiche Gründe.

Andreas Häfer, Leiter der Musikschule Vogtland, brachte es bei den ersten Wertungsspielen des Zwickauer Regionalausscheids der 61. Auflage von "Jugend musiziert" in Reichenbach am vergangenen Wochenende auf den Punkt. Es fehle dem Wettbewerb an jungen Musikern, die die "normalen Leistungen" bringen, geben Beobachter seine Worte wieder.