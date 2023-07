„Krabat“ im Erzgebirge: Otfried Preußlers bekannter Roman feiert an den Greifensteinen gelungene Premiere

Otfried Preußlers „Krabat“ hat am Samstagabend auf der Freilichtbühne an den Greifensteinen seine Premiere erlebt. Das Herzstück der Ausstattung von Ana Tasic: die schwarze Mühle mit dem fast vier Meter großen Mühlrad. In der Mühle hält der Meister die Mühlknappen fest in seinem Bann. Foto: Ronny Küttner