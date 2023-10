Liedermacherin Sarah Lesch mit neuer Tour: Kampf um die Deutungshoheit

Sarah Lesch ist die aktuell erfolgreichste deutsche Liedermacherin der "alten Schule": Die zupft keinen Befindlichkeitspop, sondern verbindet ihre Gefühle und Gedanken poetisch mit dem Großen und Ganzen. Nun kommt die Leipzigerin auf große Deutschlandtour - mit einem sehr speziellen Set.

Podcast "Etwas Kultur muss sein". Ihre bisherige Gedichtsammlung ist - Sarah Lesch nimmt beide Hände weit auseinander - "sooo lang", sagt sie. Kein Wunder, trägt sie doch die Poesie im Herzen. Obendrein trägt sie auch ihre liebsten Dichter jetzt auf die Bühne: Die Liedermacherin ist gerade auf Tour mit dem Pianisten Sascha Stiehler - und mit Erich Kästner, Kurt Tucholsky. Bertolt Brecht und anderen Granden. "Zeitlose Kamellen" nennt sie das Tourprogramm für ganz Deutschland, mit dem sie nun auch, als bisher einzigem Sachsen-Stopp, in den zeitlos schönen Saal der "Neuen Welt" nach Zwickau kommt.

Diese Gedichte und Sarah Leschs Lieder: "Das gibt noch mal etwas ganz Neues", sagt die Leipzigerin. Sie strahlt, und sie will endlich wieder auf die Bühne. Es gibt so viel zu singen und noch mehr zu sagen, da kann sie kaum still sitzen. Bei der Durchschau der Gedichte für dieses Programm ist ihr wieder neu aufgefallen, dass die von ihr ausgewählten Dichter in ihrer Zeit nicht nur wohlgelitten waren. Es gab immerhin sogar Menschen, die deren Bücher verbrannt haben.

Und heute? Gibt es, sagt Sarah Lesch, immer noch oder eben schon wieder Menschen, die die Deutungshoheit über die Werke und Worte anderer an sich reißen. Diese deutschen Gedichte aber haben das Feuer überstanden - und Lesch holt sie auf die Bühne. Nicht nur, dass die 37-Jährige bis kurz vor Weihnachten durch die Republik tourt. Sie arbeitet auch an einem neuen Album. Eines, das ganz anders klingen soll als der Vorgänger. Eines, das auch aus einer anderen Geisteshaltung heraus entstanden ist.

All das erzählt Lesch, als sie zwischen Studioarbeit und Tourvorbereitung Zeit für ein Interview findet, in der neuen Folges des Podcasts "Etwas Kultur muss sein". In dem Gespräch geht es um Musik, es geht um Feminismus und darum, was sie antreibt und bewegt und durchschüttelt, um dann Lieder wie "Testament" oder "Schweigende Schwestern" zu schreiben.

"Endlich kann ich wieder arbeiten", sagt die Sängerin, die sich zuvor ein paar ruhige Wochen genommen hatte. Nun will sie voll loslegen, singen, rezitieren, für ihre Fans da sein. Und ja, sagt sie, die Songs vom aktuellen Album "Triggerwarnung" haben es in sich. Sie erzählen von sexuellen Übergriffen, davon, wie Frauen klein gehalten werden, von Rollenbildern und Unterdrückungsmechanismen. Dennoch ist sie davon überzeugt, den Menschen einen schönen Abend damit und mit den zeitlosen Kamellen zu bereiten. Denn es gehören alle Gefühle zum Leben. Auch die Wut und die Trauer und der Schmerz. Und wenn sie es schafft, dass jemand wegen eines ihrer Lieder auch die lang aufgestauten Tränen loslässt, dann ist das eine gute Sache, sagt Sarah Lesch.

Im Konzert Sarah Lesch tritt im Rahmen ihrer "Zeitlose Kamellen"-Deutschlandtour am 7. Oktober in der Neuen Welt in Zwickau auf. Am 9. Dezember ist sie im Schützenhaus Pößneck.