Mit der Thrash-Legende Sodom: Wacken Open Air wärmt sich in Chemnitz auf!

Heavy Metal. Eine Warm-Up-Show des Wacken Open Air findet in diesem Jahr in Chemnitz statt: Am 10. Juni werden in der Eventlocation "Kraftverkehr" neben den Ruhrpott-Thrashern Sodom auch Norsegod aus Chemnitz und Divide (Wacken- Foundation-Band und Gewinner Deutschland Metal Battle 22) spielen, zudem wird das DJ-Kollektiv Hamburg Ballroom angekündigt.

Zu der Zusammenarbeit kam es nach Angaben der Veranstalter so: Die Kraftverkehr-Betreiber trommeln in Deutschland für die noch junge Chemnitzer Eventlocation und die Musikszene der Stadt; beim Besuch des Wacken-Open-Air im vergangenen Jahr lernten sich demnach die Kraftverkehr-Macher und Festivalorganisatoren kennen und schätzen und vereinbarten eine Zusammenarbeit. Heavy Metal, so fügen die Veranstalter an, habe in der Halle ja bereits eine Rolle gespielt: als hier noch tonnenschwere Busse repariert wurden. Die Festivalmacher würden sich zudem einen neuen Blick auf neue Talente durch die Zusammenarbeit mit dem Bandbüro Chemnitz erhoffen.

Das mehrtägige Wacken gilt als größtes Heavy-Metal-Festival der Welt mit zehntausenden Besuchern und hat das gleichnamige Dorf im Norden Deutschlands berühmt gemacht. Das Wacken-Open-Air findet in diesem Jahr vom 2. bis 5. August statt und ist bereits ausverkauft, nicht zuletzt wohl auch, weil Iron Maiden erwartet wird. Warm-Up-Shows gab es bisher bereits deutschlandweit, darunter in Hamburg, München und Köln.

» kraftverkehr-chemnitz.de