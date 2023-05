Nach Absage durch AJZ: Rapper Marteria tritt trotzdem in Chemnitz auf

Der Rapper Marteria will am heutigen Freitag trotz der Absage durch das Alternative Jugendzentrum AJZ in Chemnitz auftreten. Das hat er auf seinem Instagram-Account angekündigt. Stattfinden soll das Konzert demnach im Luxor im Stadtzentrum. "Da wir alles tun, um für euch zu spielen, freuen wir uns, eine neue Location gefunden zu haben. Wir spielen...