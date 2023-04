Peter Wohlleben im Interview: "Wir werden die Hälfte der Waldfläche verlieren"

Peter Dalke hat 1979 als Waldarbeiter angefangen. Seit 1981 ist er als Revierleiter tätig, erst in Mönchenfrei, dann in Sayda, in Mulda und ab 2010 in Freiberg. Der heute 65-Jährige liebt seinen Job über alles. Doch seine vier letzten Dienstjahre waren die härtesten. Warum?