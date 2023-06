Philosophen-Einmaleins, heute: Blaise Pascal

Am 19. Juni jährt sich sein Geburtstag zum 400. Mal, doch das wissen hierzulande nur wenige. Dabei zählt Blaise Pascal zu den großen Universalgenies der Kulturgeschichte. Geboren wurde er in Clermont-Ferrand, einer Stadt mitten in Frankreich. Er war von kränklicher Konstitution, sodass ihn sein Vater, ein wohlhabender Jurist und Steuereinnehmer,...