Philosophen-Einmaleins, heute: Empedokles

Philosophen haben immer was Gescheites zu unserem Leben zu sagen. Deshalb lohnt ein Blick auf ihr Werk. Heute: Empedokles, ein Philosoph, Inspirator und schillernder Möchtegern-Gott.

Denkanstöße. Er ist nicht so bekannt wie seine antiken Landsleute Aristoteles oder Platon. Doch Empedokles hatte großen Einfluss auf die Kulturgeschichte: Er nahm vieles vorweg, was später die Welt revolutionieren sollte.

Geboren wurde er um 495 v. Chr. in Akragas, dem heutigen Agrigent auf Sizilien. Empedokles war gerade 16 Jahre alt, als er dem 80-jährigen Philosophen Xenophanes begegnete und ihn fragte, woran man einen weisen Mann erkennen könnte. Der Alte antwortete: "Das ist nicht schwer, du musst nur selbst weise sein." Der Legende nach soll Empedokles daraufhin beschlossen haben, sich der Philosophie zu widmen und ein weiser Mann zu werden.

Die damals vorherrschenden Schulen um Parmenides und Zenon behagten ihm aber nicht, er beschäftigte sich lieber mit den mystischen Künsten der Ägypter: Hypnose, Telekinese und Gedankenlesen. Den anderen Philosophen war er deshalb suspekt, doch im Volk genoss Empedokles einen guten Ruf, weil er sich mit der politischen Prominenz anlegte und deren Korruptheit bloßstellte. Außerdem kannte er sich in medizinischen Angelegenheiten aus. Als in der sizilianischen Stadt Selinunt eine Pest ausbrach, erkannte er, dass die Epidemie von stehenden Gewässern mit ihren Tierkadavern und Fäkalien ausging. Er ließ - auf eigene Kosten - ein ausgetüfteltes Kanalsystem bauen, sodass die kontaminierten Bäche und Flüsse besser ablaufen konnten. Die Pest verschwand. Man verehrte ihn daraufhin wie einen Gott, und Empedokles gefiel das. Und doch war er ein glühender Verfechter der Demokratie: Als man ihn zum Alleinherrscher machen wollte, lehnte er ab.

Als Arzt soll er hoffnungslose Fälle wieder zu neuem Leben erweckt haben. Zu seinem eigenen Ableben kursieren sechs Versionen, vom unfreiwilligen Sturz aus einem Pferdewagen bis zum freiwilligen Sprung in den Ätna. Empedokles war zweifelsohne eine der schillerndsten Persönlichkeiten seiner Zeit. Aber er war eben auch ein origineller und vorausweisender Philosoph. So ist er der erste antike Denker, der Feuer, Wasser, Luft und Erde als gleichberechtigte Elemente nebeneinander stellt. Aus ihnen, so seine Theorie, bildet sich die Welt, und zwar mithilfe zweier gegensätzlicher - nämlich einender und trennender - Kräfte: Liebe und Hass. Einmal herrscht die eine, dann wieder die andere. Das augenblickliche Zeitalter des Menschen ist jedoch vom Hass geprägt, und die meisten würden es nicht einmal bemerken. Empedokles warnt: "Seht ihr nicht, wie ihr euch achtlos einander zerfleischt?"

Dabei wurde die Welt in ihrem Urzustand, Empedokles nennt sie "Sphäre", von Liebe zusammengehalten. Doch dem Hass gelang es irgendwie, sich dort einzuschleichen. Seitdem kämpfen die beiden miteinander, und dadurch ist nichts mehr von Dauer: Alles ist in Veränderung. In dieser Betrachtung erkennt man deutlich die Handschrift von Heraklit, der kurz vor Empedokles gelebt und mit "panta rhei (alles fließt)" einen der bekanntesten Sätze der Philosophiegeschichte formuliert hat. Aber Empedokles liefert auch noch eine Erklärung dafür: nämlich den ewigen Widerstreit zwischen Liebe und Hass. Und er hegt die Hoffnung, dass am Ende die Liebe obsiegen wird.

Sigmund Freud bescheinigte Empedokles viele Jahrhunderte später, den Streit als eigenständige Naturkraft eingeführt und die spätere psychoanalytische Theorie vom Todestrieb vorbereitet zu haben. So hat Freud zufolge die Psychoanalyse eigentlich nur den biologischen Unterbau für den Destruktionstrieb des Empedokles geschaffen, "als den Drang des Lebenden, zum Leblosen zurückzukehren". Auch Ansätze der Darwin'schen Evolutionstheorie finden sich schon bei Empedokles. Denn er postulierte bereits, dass Lebewesen sich von den niederen zu den höheren fortentwickelt hätten. Und mit seiner These, wonach jedes Element der Außenwelt durch ein gleichartiges Element in uns erkannt wird, inspirierte er nicht zuletzt Johann Wolfgang von Goethe: "Wär' das Auge nicht sonnenhaft, die Sonne könnt' es nie erblicken."

Der kulturgeschichtliche Einfluss von Empedokles war also enorm. Doch nur wenige kennen ihn. Empedokles ahnte das vermutlich schon, denn er wusste um die Willkür des öffentlichen Interesses: "Jeder glaubt nur, worauf ihn der Zufall gebracht hat." Wer nun den Zufall durch Google oder Algorithmus ersetzt, muss erkennen: Auch da liegt Empedokles bis heute richtig.