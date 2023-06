Plötzlich in Bautzen: Kraftklub gibt Geheimkonzert

Im Steinhaus Bautzen hat die Band aus Chemnitz am Donnerstag für Stimmung gesorgt.

Wer am Donnerstag auf dem Instagram-Kanal der Band unterwegs war, konnte es schon erahnen. Dort sah man Sänger Felix Kummer und Gitarrist Steffen Israel durch die Bautzner Innenstadt schlendern. Am Abend stand die Chemnitzer Band dann auf der Bühne des Steinhauses. Dabei war eigentlich die Band "Die Kosmonauten" angekündigt.

Kraftklub-Fans wussten, wer dahinter steckt, dementsprechend schnell waren die Tickets für das Konzert in Bautzen ausverkauft. Als "Die Kosmonauten" haben sich Kraftklub in der Vergangenheit öfter angekündigt, um dann mehr oder weniger überraschend aufzutreten. Nun war es in Bautzen so weit.