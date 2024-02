Sensationeller "Perlen"-Tourabschluss von Blond: Glamouröse Rebellion!

Die Chemnitzer Band Blond hat mit der Tour zum zweiten Album "Perlen Deutschland von hinten aufgerollt: Aus dem Geheimtipp ist ein Act an der Schwelle zum Mainstream geworden. Auf dem vorletzten Konzert der Reise wurde wieder einmal deutlich, warum!

Herzen lachen, Sorgen werden klein. Oder besser gesagt: Blond ist in der Stadt, in Leipzig in diesem Fall. Und zwar schon zum zweiten Mal im Rahmen der Deutschlandtour zum aktuellen Album "Perlen": Wegen der großen Nachfrage in der hippen Sachsen -Metropole musste das Chemnitzer Trio am Dienstag im dortigen Felsenkeller ein Zusatzkonzert geben....