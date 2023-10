"Tatort"-Kolumne zu "Aus dem Dunkel": Da kommt der Puls!

Eine Betrachtung zum "Tatort" von Katharina Leuoth.

Da kann der eigene Wut-Puls schon in den ersten Sekunden des "Tatorts" nach oben klettern: Was ist das denn für ein Typ!? Zwar nimmt man als Zuschauer nur seine Stimme über ein Telefon wahr, das eine weinende Frau in der Hand hält, aber das reicht für Puls. Die Stimme säuselt ihr Beschimpfungen ins Ohr, behauptet, sie sei am Tod ihres Bruders Schuld, weil sie sich mit ihm gestritten habe. Aber sie könne jetzt alles beenden. Und wir Zuschauer sehen, wie die Frau zum Balkon geht - und springt.

Opfer von Stalking, von wiederholtem Verfolgen und Belästigen, kann jede Frau und jeder Mann werden. Dass Stalking das Opfer aber im schlimmsten Fall in den Selbstmord führt, mag man als nicht betroffener Mensch schwer verstehen. Sperr' doch die Telefonnummer oder nimm eine Trillerpfeife und blas der säuselnden Stimme einen Tinnitus ins Hirn! Aber so einfach ist es nicht. Permanentes beschimpfen, beleidigen, verleumden, auflauern und Autoreifen zerstechen - und das sind nur Beispiele - können Lebensqualität massiv beeinträchtigen, zu Depressionen und Suizidgedanken führen. Derartige Fälle, wie sie der "Tatort" mit dem Titel "Aus dem Dunkel" zeigt, gibt es wirklich. Und es ist, wie der Film ebenso vor Augen führt, nicht ganz einfach, der Täter juristisch habhaft zu werden. Aber es ist möglich. Haft inklusive.

Der "Tatort" aus Mainz mit Heike Makatsch als Kommissarin Ellen Berlinger ist stark. Nicht nur, weil er dafür sensibilisiert, dieses Thema ernstzunehmen. (Der Weiße Ring

etwa, ein Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern, nennt Stalking "die unterschätzte Gewalt" und gibt Hinweise, wie sich Opfer wehren können.) Sondern vielmehr auch, weil er es so spannend verpackt. Im ersten Teil des Films belasten sich zwei Polizisten als mögliche Täter gegenseitig so plausibel, dass man als Zuschauer denken kann: Der war's! Fünf Minuten später: Nein, der andere! Vier Minuten später: Es könnte auch der Dritte sein, der jetzt die nächste von Stalking bedrohte Frau beschützen soll! Nun, es ist der Vierte. Ab dessen Enttarnung bleibt es spannend, weil sich nun das aktuell gestalkte Opfer wandelt. Aus der Angst der Frau wird Wut, und nun rätselt man auf dem Sofa wild hin und her, wem jetzt die Nerven durchbrennen und wer den Stalker erschießt. Es ist etwas unbefriedigend, dass der zum Schluss entspannt im Krankenwagen liegt. Aber man kann sich vorstellen, dass er keinen Fuß mehr auf den Boden bekommt, auch wenn der Krimi hier endet. Wäre eine Chance für eine sinnige Fortsetzung gewesen, aber leider war das auch der letzte Fall mit Heike Makatsch.

Diesmal hieß es nicht, dass die Schauspielerin genug von der Rolle hat (es war ja auch erst ihr fünfter Fall), vielmehr begründet der Sender SWR, dass der komplette "Tatort" aus Mainz Sparzwängen zum Opfer fällt. Ein Jammer, dass man damit eine der eindrücklichsten deutschen Schauspielerinnen ihrer Generation hier entschwinden lässt.