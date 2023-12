Verzettelt: Patrick Rothfuss lenkt mit "Weg der Wünsche" von seinen Helden ab

Ja, der Fantasy-Meisterautor hat ein neues Buch vorgelegt. Ja, es ist fantastisch gut. Aber: Er hätte besser seine "Königsmörder-Chronik" abgeschlossen, statt auf George Martin zu machen!

Das Verpacken philosophischer Ideen - Paradoxien der Wissenschaftstheorie, Spekulationen über Gerechtigkeit und das Wesen Mensch - ist in der Science-Fiction nicht ungewöhnlich. In der Fantasy hingegen werden vor allem kulturalistische Menschen- und Kreaturenbilder gepflegt, wird die Welt in edle Helden und wilde Barbaren eingeteilt. Die...