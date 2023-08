Wie man aus zwei Orchestern eines macht: Vor 80 Jahren wurde der Dirigent Christian Kluttig geboren, der Wegbereiter der Robert-Schumann-Philharmonie

Am Anfang stand der Bedarf, eine entstehende große Stadthalle adäquat orchestral zu bespielen: Der gebürtige Dresdner formte die beiden städtischen Klangkörper Karl-Marx-Stadts zum einheitlichen Sinfonieorchester.

Orchesterleiter. Die Abschiedsworte, die Gerhard Meyer, Generalintendant der Städtischen Theater Karl-Marx-Stadt, 1979 fand, waren berechtigt: "Allem voran muß stehen der Dank für eine große, engagierte, intelligente und besessene künstlerische Arbeit als Dirigent, als Musiker. (...) Unbestritten ist Ihr großer Einsatz bei der Neubestimmung der Aufgaben des Städtischen Orchesters; unbestritten ist Ihr großer Anteil am Zusammenwachsen der Musiker zu einem Klangkörper, am künstlerischen Wachstum des Orchesters. Alles Gründe, die es mir schwer machen, Sie gehen zu lassen."

Diese Eloge galt Christian Kluttig, der 1969 frisch vom Studium als Erster Kapellmeister an die Karl-Marx-Städter Bühnen gekommen war und heute in Dresden seinen 80. Geburtstag begeht. Eine für das Kulturleben der Bezirksstadt wegweisende Zeit. Der Bau der Stadthalle hatte begonnen, und einige junge Musiker, darunter Kluttig, machten sich über die Struktur der örtlichen Orchesterlandschaft Gedanken. Denn damals gab es zwei Klangkörper, einen für Oper und Sinfonik, einen für Operette, derweil ein großer Saal wie dieser eines großen Orchesters bedurfte. "Es lag also nahe, die beiden in einem Hause existierenden Orchester zusammenzuführen", so Kluttigs Kollege und Weggefährte Hans-Hermann Schmidt. Ihm zufolge nicht nur menschlich-künstlerisch delikat, sondern besonders kulturpolitisch heikel: "Diesen Vorgang hat damals Christian Kluttig (derzeit noch immer 1.Kapellmeister) mit großem Elan künstlerisch-fachkundig und kollegial-einfühlsam eingeleitet und vorangebracht." Allemal war er der Mann der Stunde. Die Stelle des Chefdirigenten war damals vakant. Der damalige GMD Gerhard Rolf Bauer war aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen.

So klar die Fusion im Raum stand, so unmöglich sei es in der DDR gewesen, auch nur ein Orchester "sterben" zu lassen, obwohl ein neues "geboren" wurde. Kluttig gelang die Quadratur des Kreises. Am Ende stand 1974 ein Orchester mit 120 Mitgliedern, das 1983 den Namen "Robert-Schumann-Philharmonie" erhielt - seinerzeit schon unter Leitung von Dieter-Gerhardt Worm. Ein Klangkörper, der auch mit "großem Besteck" agieren konnte - Wagner, Mahler, Strauss. Aus nicht ganz klaren Gründen war es Kluttig, der mittlerweile zum musikalischen Oberleiter am Opernhaus avanciert war, jedoch nicht vergönnt, ganz an die Spitze des von ihm zusammengeführten Orchesters vorzudringen.

1979 folgte er dem Ruf ans Landestheater Halle (Saale), wo er auch das Händelfestspielorchester leitete und stilbildend in der Hallenser Händel-Pflege agierte. Ab 1991 war er am Theater Koblenz tätig, 1984 bis 2015 an den Hochschulen in Leipzig und Dresden. Eine irreversible Gehörerkrankung zwang ihn 2002, den Taktstock niederzulegen.