Zank unter Freunden

Dirk Zöllner über "Tourlaub"-Traditionen

Mit André Gensicke habe ich im Juni 88 die Bigband "Die Zöllner" gegründet. Wir haben etliche Titel gemeinsam geschrieben, im September dieses Jahres erscheint mit "Portugal" bereits das siebzehnte Album unserer Band. Die Wartezeit, also den Sommer davor, verbringen wir zweisam an der Ostsee. So wie immer: Tourlaub im Duo Infernale. Tagsüber wird gebadet, Fisch gegessen, und ich nötige meinen alten "Lebensgefährten" manchmal, mit mir an einer Idee herumzuschrauben. Abends wird konzertiert. Mit Klavier und Gitarre und im verbalen Schlagabtausch geben wir uns gegenseitig Vorlagen, provozieren, experimentieren und liefern am Ende irgendwie immer ein harmonisches Gesamtwerk ab. Kein Konzert gleicht dem anderen, wir schöpfen ja aus dem riesigen Fundus an gemeinsamen Titeln und Erlebnissen. Es passiert sehr selten, dass ein Konzert gar nicht zünden will.

Im letzten Jahr gab es da genau eins: Auf der Privatparty eines wohlhabenden Geschäftsmannes. Danach sind wir wortlos ins Bett gefallen. Und vor der Pandemie gab es auch immer mal so kleine Ermüdungserscheinungen, doch die satte Selbstverständlichkeit ist ein für alle mal vorbei! Auf der Bühne sind wir das Dream-Team, und nach den Konzerten muss lange zusammengesessen werden. Meistens mit sehr viel Rotwein. Nach so einem schönem Applaus, nach dieser Sonder- situation des Erhoben-Seins ist ja an Schlaf nicht zu denken! Doch man kann trinken so viel man will, die unangenehme einsetzende Ernüchterung kann auch mit Alkohol nicht ausgeglichen werden. Härtere Drogen sind tabu und mit Ü60 auch etwas peinlich, also muss es zwischen André und mir letztendlich immer wieder zum Streit kommen. Es wird traditionell gezankt! Vor einem Auditorium völlig unschuldiger Menschen. Techniker, Tourbegleiter, Veranstalter und vertraute Fans werden zu Zeugen des Showdowns zwischen dem Keyboarder und mir. Und wo eben noch die Herrlichkeit des Lebens gefeiert werden durfte, muss sich nun die Schuld am Schmerz zugeschoben werden, den jeder individuell außerhalb des Schutzraumes der Konzerte zu erleiden hat.

Mein Kompagnon ist dann am Morgen komplett resettet, und es geht von vorne los. Täglich grüßt das Murmeltier! Diese Unschuld ist mir nicht gegeben, Hirn und Herz arbeiten unaufhörlich weiter und ich muss Lieder und Kolumnen schreiben, um den gesammelten Müll loszuwerden: Vielen Dank, liebe Leser und Leserinnen, für diese knappe Zeit auf Ihrer Couch. (dzo)