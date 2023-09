10 Milliarden Euro für Brennpunktschulen: Man ahnt, was passiert

Das Geld kommt vom Bund und soll über zehn Jahre verteilt werden. Am Bildungsnotstand wird es kaum was ändern, kommentiert Manuela Müller.

Brennpunktschulen. Das sind die, an denen besonders oft Mathe und Physik ausfällt. Und die in Wohngegenden, wo die Mieten besonders niedrig sind und oft vom Amt bezahlt werden. Man kann also davon ausgehen, dass es an Brennpunktschulen für niemanden optimal läuft, weder für Schüler noch für Lehrer.