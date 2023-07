Bundesparteitag der AfD: Das Umfragehoch liegt nicht nur an "der Politik"

Die AfD ist in den zehn Jahren seit ihrer Gründung in Schüben immer weiter nach rechts gerückt. Die Karrieristen in der Partei haben festgestellt, dass dies dem Erfolg keinen Abbruch tut. Doch wie lässt sich die Partei stoppen, die sich auf ihrem Bundesparteitag in Magdeburg bei Umfragewerten von bundesweit um die 20 Prozent selbst feiert? Die...