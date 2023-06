China bleibt ein Partner

Die Machtverhältnisse auf der Welt als Schachbrett, auf dem sich zwei große Blöcke gegenüberstehen: So etwa ließ sich das in Zeiten des Kalten Krieges noch darstellen. Die zunehmend multipolare Welt von heute lässt sich nicht mehr in ein einfaches Schema pressen. Klar ist nur: Die Chinesen nehmen eine immer wichtigere Rolle ein.