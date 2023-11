Das Elektroauto braucht neue Impulse

Der Absatz von E-Autos ist eingebrochen. Auf einem Autogipfel suchen Bundesregierung und Industrie nach neuen Wegen, den Hochlauf der Elektromobilität voranzutreiben. Doch das ist gar nicht so einfach.

Der Absatz von Elektroautos ist in Deutschland in diesem Jahr merklich eingebrochen. Das Ziel der Bundesregierung, 15 Millionen vollelektrische Autos bis zum Jahr 2030 auf deutschen Straßen zu haben, ist damit in weite Ferne gerückt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Steigende Stromkosten, Kaufzurückhaltung wegen der hohen Inflation, eine...