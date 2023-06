Regionalliga-Meister müssen aufsteigen - Die Relegation gehört abgeschafft

Diesmal sind die Cottbusser die Gelackmeierten. Eine starke Saison in der so schweren Regionalliga Nordost haben die Lausitzer hingelegt, sind verdient Meister geworden. Doch aufsteigen dürfen sie nicht. In den Duellen mit der SpVgg Unterhaching, Meister der Regionalliga Bayern, hat der FC Energie den Kürzeren gezogen - mit 1:2 im Hinspiel und mit...