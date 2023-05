Solide Basis

Ein Spieler der Profimannschaft im Visier der Drogenfahndung. Eine sportliche Horrorserie von elf Niederlagen in zwölf Spielen. Abstiegssorgen. Ermittlungen der Liga wegen vermeintlicher Fehlverhalten der eigenen Fans. Heftige Reisestrapazen im Europapokal. All das haben die Niners Chemnitz in der abgelaufenen Saison erlebt.