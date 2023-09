VW in der Krise - Trotz Stellenabbau und gedrosselter Produktion ist Panikmache fehl am Platz

Rund 100.000 Menschen sind in Sachsen in Branchen rund um das Auto beschäftigt. Manch einer sieht diese Arbeitsplätze schon in Gefahr. Ganz so schlimm ist es aber nicht.

Jahrelang waren die Autoindustrie und ihre Zulieferer der Jobmotor für den Freistaat. Von 2012 bis 2022 stieg die Beschäftigung in Unternehmen, die Kraftwagen oder Kraftwagenteile herstellen, um 44 Prozent auf rund 43.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Insgesamt sind in Sachsen knapp 100.000 Menschen in Branchen rund um das Auto beschäftigt.