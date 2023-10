24-Stunden-Dienst: Wie die Niederwiesaer Jugendfeuerwehr den Berufsalltag probt

21 Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr Niederwiesa erlebten einen ganz besonderen Ausbildungstag. Sie waren Sonnabendmorgen bis Sonntagmorgen in „Alarmbereitschaft“.

Erstmals starteten 21 Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr Niederwiesa einen speziellen Ausbildungsdienst beim bundesweiten Berufsfeuerwehrtag. Hier wird der Berufsalltag während einer 24-Stunden-Schicht an einer deutschen Berufsfeuerwehr simuliert. Die Teilnehmer waren also über 24 Stunden gefordert. „Die Aktion ging am Sonnabend 8.30 Uhr...