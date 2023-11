65 Jugendliche in Flöha testen sich freiwillig: Drei Wattestäbchen können Leben retten helfen

Im Pufendorf-Gymnasium Flöha ist eine besondere Initiative organisiert worden: 65 Elft- und Zwölftklässler haben sich bei einer Aktion mit dem Verein VKS als Stammzellen-Spender typisieren lassen.

An die Stäbchen, fertig – los! So hieß die Devise in der Turnhalle des Pufendorf-Gymnasiums in Flöha. Doch die Zusammenkunft von knapp 100 Pennälern der elften und zwölften Klassen galt am Mittwoch nicht einer sportlichen Rekordjagd. Vielmehr stellten sich die jungen Leute einer besonderen Herausforderung: der Typisierungsaktion für...