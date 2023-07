Abitur mit 1,0: Fünf Jugendliche erzählen, was sie nun vorhaben

Die Traumnote von 1,0 haben noch nie so viele Abiturienten eines Jahrgangs auf dem Zeugnis stehen gehabt wie in diesem Jahr. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir einmal so viele 1,0er hatten“, erklärt Sylvia Noack. Dann sagt die Leiterin des Pufendorf-Gymnasiums in Flöha: „Ich freue mich mit den Schülern, aber auch mit allen...