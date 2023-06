Flöha ohne Apotheken: Eine Geschichte von Risiken und Nebenwirkungen

Jochen Förster Inhaber der Löwen-Apotheke und der Apotheke Am Park, Eva Semmler, die seit 1991 die Stadt-Apotheke in Flöha betreibt und eine weitere in Gornau sowie Judith Bergmann, die Inhaberein der Georgen-Apotheke (von links) beteiligen sich am Mittwoch am bundesweiten Streik. Foto: M. Behrend