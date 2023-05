Flöha zeigt zum Tag der Städtebauförderung sein neues Rathaus

Die Stadt Flöha beteiligt sich traditionell am bundesweiten Tag der Städtebauförderung, der am Sonnabend stattfindet. Das diesjährige Motto "Wir im Quartier" scheint dabei auf Flöha zugeschnitten zu sein, denn mit der Alten Baumwolle hat Flöha nicht nur ein Quartier zu bieten, das in der Vergangenheit maßgeblich von Städtebaufördergeld profitiert...