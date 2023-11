„Ich wollte weg von den Menschen.“: Ausstellung von Todor Stojanov in Augustusburg geht in die Verlängerung

Landschaften des deutschen und böhmischen Erzgebirges sind in der Turmgalerie zu erleben. Wer sie noch nicht gesehen hat, bekommt noch eine Chance.

Wie unterscheiden sich die Landschaften auf beiden Seiten des Erzgebirgskamms, und was haben sie gemeinsam? Das können Besucher in der Ausstellung des Malers Todor Stojanov erkennen. Der gebürtige Bulgare, der in Jirkov/Görkau in Nordböhmen wohnt, stellt zurzeit in der Turmgalerie in Schloss Augustusburg aus. Zur Vernissage hatte er gesagt:...