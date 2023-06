Kita Spielhaus Groß und Klein in Flöha: Sechsstellige Summe für Modernisierung

Seit 1973 gibt es die Kindertagesstätte in der Talstraße in Flöha. 2021 wurde im Inneren umgebaut, vorher schon die Spielbereiche außen. Was noch fehlt, ist der Eingangsbereich mit der Treppe. Dafür hat der Stadtrat am Donnerstag einstimmig einen Auftrag vergeben an die einzige Firma, die sich beworben hatte. Kosten: rund 289.000 Euro....