„Leser helfen“-Aktion für das Hospiz in Oederan: „So viel Dankbarkeit erlebt man sonst nirgendwo.“

Heidrun Wießner und ihre Kolleginnen kochen täglich für die schwerkranken Bewohner des Hospizes. Wünsche erfüllen und Lebensqualität erhalten sind das Ziel. Dafür benötigt die Einrichtung Spenden.

Heidrun Wießner steht am Herd. Vier Platten, ein Topf voll Makkaroni, in der großen Pfanne schmort Schinkenspeck. Der Duft zieht durch das ganze Haus, und das soll er auch. Denn die Bewohner sollen sich im Hospiz „Ellen Gorlow“ in Oederan wie zu Hause fühlen.