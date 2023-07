Leubsdorferin stellt eigenen Film in Dresden vor

Becky Taylor Hellwig hat in Dresden ihren ersten Kurzfilm „Open Doors“ vorgestellt. Die Filmvorführung fand in einem kleinen Co-Working Cafe in der Dresdner Neustadt statt.

Der Kurzfilm „Open Doors", den die Leubsdorferin Becky Hellwig in Kooperation mit der Chemnitzer Filmwerkstatt produziert hat, wurde diese Woche in Dresden vorgestellt.