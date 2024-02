Lutherplan und Zingg-Zeichnung: Schloss Lichtenwalde erhält historische Kopien

Das im Winterschlaf liegende Schloss Lichtenwalde öffnete am Wochenende seine Türen für eine Sonderführung. Der Förderverein hatte zudem noch etwas Besonderes vorbereitet.

Trotz des schlechten Wetters war Schloss Lichtenwalde am Wochenende gefragtes Ausflugsziel. Der Förderverein Schloss und Barockgarten Lichtenwalde um Vorsitzenden Jürgen Müller ermöglichte am Sonntag den Besuchern einen Blick in das Schloss im Winterschlaf.