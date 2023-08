Musikalische Auszeiten in der Kirche und im Pfarrgarten Oederan

Die Oederaner Kantorin Ulrike Schubert spielt in der Reihe der Orgelmusik zur Mittagszeit auf der Silbermannorgel in Oederan. Am Donnerstag, 3. August, ab 12 Uhr erklingen Kompositionen von Dietrich Buxtehude (1637- 1707), Robert Jones (*1945), Matthias Nagel (*1958) und Hans-André Stamm (*1958). Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde am...