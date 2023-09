Nach dem schweren Reisebus-Unfall: Wie geht es für das Reisebüro „Happyday“ in Niederwiesa weiter?

Im Juli musste eine Reisegruppe aus Sachsen einen Unfall miterleben, bei dem ein Mensch starb. Der einzige Reisebus des Busunternehmens ist zerstört. Inhaberin Annette Ebert macht dennoch weiter.

Als ihr Busfahrer ihr am Telefon die Nachricht vom Unfall überbrachte, fuhr Annette Ebert sofort los. Ihr Mann, eine Kollegin und eine Freundin begleiteten sie. Um vier Uhr morgens kamen sie in Tarrenz an, wo ihre Reisegäste in einem Hotel untergebracht waren. Am Tag zuvor hatte sich das schwere Busunglück ereignet, in Ehrwald in Tirol, kurz...