Tödlicher Reisebusunfall in Tirol: Urlauber aus Sachsen werden im Hotel betreut

Eine Woche Wohlfühl-Urlaub in Österreich stand auf dem Programm, doch nach einem schweren Unfall des Busses am Montag auf der Anreise ist vorerst an Urlaub nicht mehr zu denken.

Niederwiesa/Ehrwald. Nach dem schweren Unfall eines Reisebusses aus Niederwiesa am Montagnachmittag in Ehrwald, bei dem ein 19-jähriger Autofahrer starb, ist die Inhaberin des Reisebüros "Happyday", Annette Ebert, noch in der Nacht nach Österreich gefahren, um die Reisegruppe zu betreuen. "Wir sind im Hotel in Tarrenz angekommen und werden hier sehr gut betreut. Alle 41 Mitglieder der Reisegruppe sind ärztlich untersucht worden und abgesehen von kleineren Blessuren wohlauf", sagt Annette Ebert. Der 55-jährige Busfahrer und die 61-jährige Reiseleiterin, die bei dem Unfall verletzt wurden, befinden sich Annette Ebert zufolge noch im Krankenhaus. Beiden gehe es den Umständen entsprechend aber gut.

Der "Happyday"-Reisebus war am Montagnachmittag auf der Ehrwalder Straße in Ehrwald kurz hinter der deutsch-österreichischen Grenze mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengeprallt. Der Pkw wurde durch den Aufprall in das Flussbett der Loisach geschleudert. Einem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" zufolge wurde der 19-jährige Autofahrer aus Deutschland von Ersthelfern aus dem Wasser gezogen, erlag aber trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Ursache für den Zusammenprall ist laut einer Mitteilung der Landespolizeidirektion Tirol noch unbekannt.

Annette Ebert (57) wurde am Montagnachmittag durch einen Anruf ihres Busfahrers über den Unfall und die Situation vor Ort informiert und machte sich unverzüglich auf den Weg nach Österreich. Ein Busunternehmen aus Imst fuhr die Reisegruppe nach Abschluss der ärztlichen Untersuchungen nach Tarrenz, dem eigentlichen Ziel der einwöchigen Reise. Wie das Programm jetzt weitergeht, konnte Annette Ebert am Dienstagfrüh noch nicht sagen. Der Vier-Sterne-Reisebus, der einzige des Reisebüros "Happyday"hat massive Schäden im Frontbereich. Der Busfahrer habe Annette Ebert zufolge nach der Kollision sehr gut reagiert und den Bus am Straßenrand zum Stehen gebracht.

Das Reisebüro "Happyday" in Niederwiesa gibt es seit 33 Jahren. Annette Ebert bietet individuelle Busreisen, Tagesfahrten und Gruppenreisen sowie Kreuzfahrten und Flugbuchungen an. Die einwöchige Busreise nach Österreich sei seit nunmehr 30 Jahren im Programm, sagt sie. (mbe)