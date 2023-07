Oederan: Papagei Elli ist weggeflogen

Wo ist Papagei Elli? Die Venezuela-Amazone Elli ist am Donnerstag gegen 16 Uhr in Oederan weggeflogen. Zuvor flatterte sie auf der Terrasse und im Garten herum, was sie auch sonst darf. Doch dann war sie plötzlich weg. „Wir vermissen Elli sehr“, sagt Besitzerin Conny Hellwig. Die ganze Familie sei traurig. Die Amazone ist ungefähr ein Jahr...