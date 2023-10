Online-Shop für regionale Produkte aus der Stanze: Oederan gewinnt 125.000 Euro

Im Wettbewerb des Ministeriums für Regionalentwicklung hat die Stadt abgesahnt. Auch andere Projekte aus dem Raum Flöha und Freiberg bekommen Geld.

Seit Juni gibt es im Einkaufszentrum Stanze in Oederan regionale Produkte, unter anderem von der Agrargenossenschaft Memmendorf. Bald soll zusätzlich ein Teil der Mittelsächsischen Produktschau, die in den Ausstellungsräumen der Bäckerei Möbius zu sehen war, in die Stanze ziehen. Zusätzlich soll eine Online-Verkaufsplattform entstehen. Für...