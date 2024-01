Orientierung für die Zukunft: Berufsinformationswoche in Mittelsachsen

Unternehmensbesuche bieten direkten Zugang zu Ausbildungsinfos. Schüler können sich persönlich mit Arbeitgebern vernetzen.

Mittelsachsen.

Rund 240 Unternehmen aus Mittelsachsen beteiligen sich dieses Jahr an der Woche der offenen Unternehmen vom 11. bis 16. März, teilte das Landratsamt mit. Sie bieten Einblicke in etwa 190 Berufsrichtungen. Schülerinnen und Schüler können erste Erfahrungen im beruflichen Umfeld regionaler Unternehmen sammeln. Sie haben die Möglichkeit, mit Geschäftsführern, Ausbildern und Auszubildenden in Kontakt zu treten. „Einigen Teilnehmern hat es vergangenes Jahr bei uns so gut gefallen, dass wir sofort ein Praktikum vereinbaren konnten,“ erklärte Katharina Friebe, Geschäftsführerin der Baumschule Freiberg. Die Anmeldephase beginnt am 15. Januar im Internet. (fp)