Ortsumgehung Flöha: Weiterbau nach Falkenau ist genehmigt

Links Falkenau, rechts Flöha, in der Mitte eine große Brücke: Etwa so könnte es aussehen, wenn der zweite Streckenabschnitt der Ortsumfahrung der Bundesstraße 173 gebaut wird. Die Bauart der Brücke wurde in dieser Montage einer Visualisierung des Sächsischen Verkehrsministeriums nachempfunden. Bild: Bild: Ariane Bühner/Archiv