Parkdeck Oederan wird am Samstag zum Handelsplatz

Der kommende Samstag steht im Regionalmarkt Oederan ganz im Zeichen des Herbstfestes. Dabei dreht sich längst nicht alles nur um die Kartoffel.

Im und am Gebäude der „Stanze“ in Oederan ist in der Vergangenheit schon viel passiert. Jetzt wird am kommenden Samstag in der Historie ein neues Kapitel aufgeschlagen. Dann findet in der Zeit von 9 bis 15 Uhr das erste Herbstfest des Regionalmarktes statt.