Sachsen feiert: Kretschmer lädt zum Sommerfest auf die Augustusburg

Strahlendes Sommerfest auf der Augustusburg: Ministerpräsident Kretschmer begrüßte Gäste aus allen Bereichen der Gesellschaft, um den Fokus auf internationale Fachkräfte und deren Potenzial für den sächsischen Arbeitsmarkt zu lenken.

Einem anfänglichen Schauer trotzten Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und seine Gäste am Freitagabend. Dieser hatte unter dem Motto „Make it in Saxony“ zum Sommerfest auf die Augustusburg geladen. Rund 900 Menschen aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur waren seiner Einladung gefolgt, darunter auch hier lebende und...