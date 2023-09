Startschuss mit Mundharmonika: Erstes Konzert der Blues-Reihe im „Rosenheim“ in Flöha

Bis Mitte November werden drei Blues-Bands auf der kleinen Gartenlokal-Bühne gastieren. Für Gastwirt Joachim Schmidt ist das ein Experiment.

Für das Auftaktkonzert der kleinen Blues-Reihe im „Rosenheim“ in Flöha gibt es noch ein paar Rest-Tickets. Am heutigen Freitag gastiert Roger C. Wade & The Houserockers auf der kleinen Gartenlokal-Bühne. Zwei weitere Konzerte sind für den 13. Oktober und den 17. November geplant. Das Auftaktkonzert verspricht traditionellen Blues und eine...