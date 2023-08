Wenig Platz, aber viel Musik: Im „Rosenheim“ in Flöha wird wieder gerockt

Flöhas Mugge-Mann Joachim Schmidt veranstaltet eine kleine Reihe mit drei Live-Konzerten in seinem Gartenlokal. Einige der Musiker sind alte Bekannte.

Im „Rosenheim“ wird wieder gerockt. Drei Livemusik-Konzerte plant Gastwirt Joachim Schmidt bis Ende November auf der kleinen Bühne im Flöhaer Gartenlokal. Den Auftakt liefern am 22. September Roger C. Wade & The Houserockers, die sich dem traditionellen Blues verschrieben haben. Frontmann Roger C. Wade ist ein vielseitiger Entertainer und...