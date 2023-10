Straßenlaternen in Oederan bleiben wieder länger an

Mit Rücksicht auf Frühschicht-Arbeiter und Weihnachtsfeiern hat der Stadtrat die Abschaltzeiten erneut geändert. Was bedeutet das für die Stromkosten?

Die Straßenbeleuchtung sorgt in Oederan seit vergangenen Herbst für Diskussion - seitdem sind die Lichter in der Stadt und den Ortsteilen von 23.30 bis 5 Uhr aus, mit Ausnahme einiger Hauptstraßen. Im Oktober hatte die Stadtverwaltung erklärt, dass so rund 50 Prozent Stromkosten gespart würden.